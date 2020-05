Picchia la moglie, il figlio di 10 anni riesce a fermarlo e a denunciarlo (Di lunedì 4 maggio 2020) Botte alla moglie e al figlio di 10 anni, che avrebbe fermato l’aggressione grazie al suo sangue freddo. Il caso arriva da Terracina (Latina), come riportano le cronache locali, e a scrivere la svolta sarebbe stato proprio il coraggio del minore. Terracina: botte alla moglie e al figlio Una storia di violenza domestica arriva da Terracina, in provincia di Latina, dove un bimbo di 10 anni e sua madre sarebbero stati aggrediti dal padre e marito della donna. L’episodio sarebbe l’ultimo di una lunga serie di maltrattamenti che sarebbe andata avanti per diversi mesi, prima del gesto coraggioso del piccolo. Lo riportano diverse fonti locali, tra cui Latina Quotidiano, secondo cui i fatti si sarebbero consumati all’interno dell’abitazione della famiglia dove, da tempo, si sarebbero reiterate le violenze da parte dell’uomo, un 40enne. Il ... Leggi su thesocialpost La telecamera è spenta ma il microfono no : così una maestra si accorge che un papà picchiava la moglie a casa durante la lezione

Trento - 51enne picchia la moglie davanti alla figlia : allontanato da casa. E' la prima volta che viene trasferito il maltrattante e non la vittima

Botte alla moglie e al figlio di 10 anni, che avrebbe fermato l’aggressione grazie al suo sangue freddo. Il caso arriva da Terracina (Latina), come riportano le cronache locali, e a scrivere la svolta ...

Tivoli: minaccia la moglie e la picchia. Arrestato un 42enne. Un incubo che durava da anni

Su indicazione della locale Sala Operativa, ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli e del Reparto Volanti, sono intervenuti in via Bellini, dove erano stati segnalati m ...

Su indicazione della locale Sala Operativa, ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli e del Reparto Volanti, sono intervenuti in via Bellini, dove erano stati segnalati m ...