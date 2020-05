Parrucchieri, estetiste, barbieri: riapertura prima del 1 giugno. Ma la novità non è per tutti (Di lunedì 4 maggio 2020) Prossimi alla riapertura anche i Parrucchieri, i barbieri e i centri estetici. Questo dovrebbe avvenire dal 1 giugno in poi, ma la data potrebbe non essere valida per ogni regione d’Italia. Tutto verrà deciso soprattutto alla luce dell’andamento del contagio e secondo alcune misure di sicurezza ben ponderate. Tra le regioni che stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di anticipare i tempi, anche la Regione Lazio. La notizia non è ancora stata confermata, ma nella Regione Lazio la riapertura di barbieri, Parrucchieri e centri estetici potrebbe avviarsi dal 18 marzo. Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha preso parola durante la conferenza stampa, specificando determinate e precise condizioni: “Non credo che regioni come la nostra, con il nostro indice di contagio, dovranno attendere il 1 giugno come da previsione iniziale del ... Leggi su caffeinamagazine Parrucchieri ed estetiste : l’impegno del Prefetto contro gli abusivi

Ristoranti - bar - parrucchieri ed estetiste tra gli ultimi ad aprire : la nuova data per la fase 2

Parrucchieri - barbieri ed estetiste : riapertura tra l’11 e il 18 maggio. Le regole per evitare il contagio (Di lunedì 4 maggio 2020) Prossimi allaanche i, ie i centri estetici. Questo dovrebbe avvenire dal 1in poi, ma la data potrebbe non essere valida per ogni regione d’Italia. Tutto verrà deciso soprattutto alla luce dell’andamento del contagio e secondo alcune misure di sicurezza ben ponderate. Tra le regioni che stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di anticipare i tempi, anche la Regione Lazio. La notizia non è ancora stata confermata, ma nella Regione Lazio ladie centri estetici potrebbe avviarsi dal 18 marzo. Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha preso parola durante la conferenza stampa, specificando determinate e precise condizioni: “Non credo che regioni come la nostra, con il nostro indice di contagio, dovranno attendere il 1come da previsione iniziale del ...

Fontana3Lorenzo : Buon lavoro agli oltre 4 milioni di cittadini che oggi sono tornati sul proprio posto di lavoro. Spero che possano… - matteosalvinimi : #Salvini: Molti imprenditori hanno già sanificato i propri locali. Ci sono 100mila parrucchieri, 30mila estetiste c… - GiovanniToti : ??Fase 2 significa anche saper ascoltare i bisogni di cittadini e lavoratori. Tanti parrucchieri ed estetiste mi han… - LaStampaTV : VIDEO | La protesta di parrucchieri ed estetiste davanti al comune di Albisola Superiore. - tommasosauro : @msgelmini @LucioMalan Ma se parrucchieri ed estetiste non lavorano, come fate voi politici ad essere sempre in ordine, tirati a lucido ? -

Ultime Notizie dalla rete : Parrucchieri estetiste Riapertura parrucchieri ed estetiste: L'Oréal sostiene la ripartenza Corriere della Sera Lodi, in piazza la protesta di parrucchieri e baristi: c’è anche Daniela Santanchè

Chiedono finanziamenti a fondo perduto, azzeramento delle imposte locali, blocco dei canoni di affitto. La senatrice Fdi: «Sono qui come imprenditrice, non come politico» - Francesco Gastaldi /Corrier ...

Fase due, in Abruzzo alta percentuale di raperture. Regione al lavoro per ripartenza estetiste e parrucchieri

E' una percentuale "molto alta" quella tornata a lavoro anche in Abruzzo, nel primo giorno di fase 2, "sebbene sia fermo tutto il comparto del commercio, tranne alcune filiere, e quello dell'artigiana ...

Chiedono finanziamenti a fondo perduto, azzeramento delle imposte locali, blocco dei canoni di affitto. La senatrice Fdi: «Sono qui come imprenditrice, non come politico» - Francesco Gastaldi /Corrier ...E' una percentuale "molto alta" quella tornata a lavoro anche in Abruzzo, nel primo giorno di fase 2, "sebbene sia fermo tutto il comparto del commercio, tranne alcune filiere, e quello dell'artigiana ...