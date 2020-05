Milano. Domani riaprono i cimiteri cittadini

elvira_serra : Caro @GiuseppeConteIT, sono sarda, ho 48 anni: da 21 vivo sola a Milano, dove non ho parenti. Non sono la piccola f… - BeppeSala : Il piano #Milano2020 è già disponibile sul sito: - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Fase 2, a #Milano da domani riaprono gli 8 cimiteri cittadini - SkyTG24 : Fase 2, a #Milano da domani riaprono gli 8 cimiteri cittadini - paninoelistino : Domani capiremo quali sono le intenzioni della Germania nell’affrontare questa crisi, se vuole risolverla o se, com… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Domani

Yahoo Finanza

Il tanto temuto assalto al sud con la fine del lockdown e l’inizio della fase 2, per fortuna non c’è stata. Questa mattina la fermata degli autobus su via Capruzzi si è presentata deserta. Al momento ...Da domani, martedì 5 maggio, riapriranno gli otto cimiteri cittadini. L’ordinanza sindacale pubblicata oggi recepisce le indicazioni del Governo e dispone la riapertura dei cimiteri di Lambrate, Baggi ...