Lo Star Wars Day continua con le nuove Barbie ispirazione Rey, Stormtrooper, Chewbacca e C-3PO (Di lunedì 4 maggio 2020) continuano le sorprese per gli appassionati di Guerre stellari, che oggi 4 maggio celebrano lo Star Wars Day. Tra gli omaggi all’universo narrativo creato dalla fantasia di George Lucas, c’è anche un inaspettato set di bambole. Proseguendo con l’iniziativa lanciata già lo scorso anno, Mattel e Lucasfilm si sono nuovamente alleate per mettere in commercio una linea ampliata di Barbie dedicate a Star Wars, questa volta i modelli celebrano in particolare l’ultimo capitolo cinematografico, L’ascesa di Skywalker, uscito lo scorso dicembre e proprio da oggi disponibile in streaming su Disney+. Le quattro nuove Barbie, acquistabili da ora almeno sul mercato statunitense, sono ispirate ad altrettanti personaggi indimenticabili della saga (l’anno scorso a subire “il trattamento Mattel” erano stati Darth Vader, la ... Leggi su wired Star Wars Day 2020 - tutte le iniziative per celebrare la saga

