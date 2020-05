Italiani sui social | secondo Blogmeter i più usati sono Facebook e YouTube

(Di lunedì 4 maggio 2020), istituto di ricercacertificato ASSIRM (Associazione Italiana Ricerche di Mercato), ha presentato la quarta edizione della sua ricerca “Media”, un’indagine che, attraverso interviste a un campione di 1703 residenti in Italia con età compresa tra 12 e 74 anni, rappresentativo (per sesso, età e area geografica) degli iscritti ad almeno un canale, tenta di proporre una fotografia il più vicina possibile alla realtàdel nostro Paese. Ciò che emerge è che ormai inetwork influenzano la vita di moltissimi utenti. L’indagine citata ha infatti rivelato che il 38% deglisi ispira a ciò che ha visto sui, mentre il 29% si affida ai prodotti presentati dagli influencer. Le principali attività degli utentile seguenti: Guardare e ...

AnnalisaChirico : Anziché soffermarsi sui ‘party’ vietati, il premier Conte spieghi perché, nel giorno incui 4 mln italiani tornano a… - luigidimaio : Gli italiani meritano di trascorrere un’estate serena, ma se sbagliamo ora torniamo all’inizio. Quindi massima prud… - repubblica : Prima gli italiani? No: il Tribunale boccia la giunta leghista di Ferrara sui buoni spesa - FrancyP_ : RT @BenedettaFrucci: Inizio a pensare che la polemica sui congiunti sia stata un modo per distrarre il Paese dall’assenza totale di indicaz… - GActionGroup : Avviata la #Fase2 dell’emergenza #Covid19 e il ritorno di milioni di italiani al lavoro, sui mezzi pubblici e sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani sui

Il Fatto Quotidiano

Il coronavirus è prima di tutto emergenza sanitaria. Ma l'impatto sulla salute si ripercuote anche su altri settori. L'economia, certo. Da non sottovalutare, però, è una vera rivoluzione nelle dinamic ...MatePad Pro arriva in Italia: il tablet presentato da Huawei prima lo scorso novembre per il mercato asiatico, e poi per l'Europa a febbraio può ora essere acquistato presso Huawei Store, Experience S ...