Incidenti in Montagna: i consigli per escursioni in sicurezza, appello alla prudenza per gli amanti dell'outdoor (Di lunedì 4 maggio 2020) alla luce delle recenti disposizioni di legge e delle diverse ordinanze regionali e provinciali, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico lancia un appello alla prudenza per tutti gli amanti dell'outdoor. "Invitiamo gli appassionati a valutare attentamente le attività da svolgere in media o alta Montagna, privilegiando i percorsi in strade forestali, sentieri e itinerari noti – si spiega in una nota – evitando ogni attività in spazi confinati. Osservando queste semplici regole, oltre ovviamente alle recenti disposizioni di legge: informarsi attentamente sulle disposizioni in vigore nel territorio dove si intraprende l'attività, pianificare gli spostamenti, sentieri ed escursioni spesso superano i confini regionali: potrebbero essere in vigore altre normative e lo spostamento fuori regione non è al momento ...

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio, alla Goja del Pis, comune di Almese (To) per un escursionista caduto nei pressi ...

Con lo sblocco dell’attività sportiva e motoria all’aperto, anche in località lontane da casa – attenzione però al vincolo di rimanere nella regione di provenienza-, si concede di fatto il via libera ...

