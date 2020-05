Fiorello, ironia sull’app Immuni: “Meglio chiamarla Immane” (Di lunedì 4 maggio 2020) Nella serata del 16 aprile Domenico Arcuri, nominato commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha firmato l’ordinanza con cui il governo italiano ha scelto l’applicazione da utilizzare per tenere d’occhio i contatti. Il nome che si è deciso di dargli è Immuni, sul quale Fiorello ha ironizzato con un’improvvisata a Rai Radio2. Fiorello:“Meglio chiamarla Immane” “Io penso sia meglio Immane, come la tragedia che stiamo vivendo” è la proposta di Fiorello. A suo dire, questa dicitura sarebbe più adatta rispetto a quella scelta dal governo. Tra le altre proposte, venute fuori durante la trasmissione Non è un paese per giovani condotta da Tommaso Labate e Max Cervelli, anche Stai sicuro e Liberi tutti. A risultare vincente, secondo loro, la proposta dello showman. “Noi ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - l’ironia di Fiorello sulla proposta di Colao : «Noi 60enni come i panda : andiamo protetti. Io resto a casa - come Ligabue - Baglioni e Venditti» – Il video (Di lunedì 4 maggio 2020) Nella serata del 16 aprile Domenico Arcuri, nominato commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha firmato l’ordinanza con cui il governo italiano ha scelto l’applicazione da utilizzare per tenere d’occhio i contatti. Il nome che si è deciso di dargli è, sul qualeha ironizzato con un’improvvisata a Rai Radio2.:“MeglioImmane” “Io penso sia meglio Immane, come la tragedia che stiamo vivendo” è la proposta di. A suo dire, questa dicitura sarebbe più adatta rispetto a quella scelta dal governo. Tra le altre proposte, venute fuori durante la trasmissione Non è un paese per giovani condotta da Tommaso Labate e Max Cervelli, anche Stai sicuro e Liberi tutti. A risultare vincente, secondo loro, la proposta dello showman. “Noi ...

Julio23021888 : Caro @Fiorello, spero in una nuova stagione di #vivaraiplay con @VincenzoDeLuca tuo ospite fisso. Al momento è l'un… - RosarioDaless22 : @Fiorello Pareva antipatico, invece alla fine é quello piú simpatico e dice cose sensate. E' proprio vero che i pol… - pietrone82 : RT @PietroParrotta: @Fiorello In Campania c'è ironia e competenza in Calabria incompetenza e arroganza - PietroParrotta : @Fiorello In Campania c'è ironia e competenza in Calabria incompetenza e arroganza - davidenegri80 : @Fiorello Penso di odiarlo, Crozza ha contribuito nell'operazione simpatia e ora gli si concedono stronzate colossa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello ironia Fiorello, ironia sull’app Immuni: “Meglio chiamarla Immane” Thesocialpost.it Fiorello, ironia sull’app Immuni: “Meglio chiamarla Immane”

“Io penso sia meglio Immane, come la tragedia che stiamo vivendo” è la proposta di Fiorello. A suo dire, questa dicitura sarebbe più adatta rispetto a quella scelta dal governo. Tra le altre proposte ...

Gigi D'Alessio e Fiorello pazzi di Vincenzo De Luca: "Credo di amarlo"

Vincenzo De Luca è stato tra i protagonisti assoluti della quarantena, i suoi annunci ed appelli, conditi dall'ironia che l'ha sempre contraddistinto, sono stati pubblicati anche da Naomi Campbell su ...

“Io penso sia meglio Immane, come la tragedia che stiamo vivendo” è la proposta di Fiorello. A suo dire, questa dicitura sarebbe più adatta rispetto a quella scelta dal governo. Tra le altre proposte ...Vincenzo De Luca è stato tra i protagonisti assoluti della quarantena, i suoi annunci ed appelli, conditi dall'ironia che l'ha sempre contraddistinto, sono stati pubblicati anche da Naomi Campbell su ...