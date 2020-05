Dalgona Coffee | il caffè al gusto mou che fa impazzire Instagram

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) Solo acqua, zucchero e il caffè caro agli americani, la polvere bruna chiusa in bustina. Il Dalgona Coffee, che su Instagram è diventato moda, non ha bisogno di grandi ingredienti. Per replicare al meglio la bevanda, un bicchierone dove il latte è sormontato da una mousse cremosa, fatta di caffè e resa dolce dallo zucchero, è sufficiente tirare insieme quel che si ha in dispensa, ed armarsi poi di buona volontà. Che, nella sua accezione «instagrammabile», corrisponde per lo più a delle fruste elettriche.