Cairo a Superga per omaggiare il Grande Torino | deposta corona di fiori

Il presidente del Torino Urbano Cairo a Superga: deposta una corona di fiori sulla lapide del Grande Torino Sono passati 71 anni dalla tragedia di Superga. Nonostante l'emergenza, il presidente del Torino Urbano Cairo si è recato sul colle di Superga per omaggiare il Grande Torino, nel 71° anniversario della scomparsa. Il numero uno dei granata, riporta Tuttomercatoweb, ha deposto una corona di fiori. Insieme al patron del Toro anche alcuni parenti delle vittime della tragedia e i volti societari Antonio Comi e Alberto Barile. Si è tenuta anche una breve cerimonia di fronte alla lapide, celebrata da Don Robella.

