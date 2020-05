Ama | accessi contingentati in cimiteri e centri raccolta

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Contestualmente all’avvio della “Fase 2” delle misure di contenimento della diffusione del Covid 19 sul territorio nazionale, disposta dal DCPM dello scorso 26 aprile, questa mattina sono stati riaperti al pubblico idiAma riservati ai rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici di via della Bufalotta viale Palmiro Togliatti via Laurentina via di Macchia Saponara (e via Arturo Martini). L’azienda ha reso per il momento fruibili solo 5 delle 12 strutture presenti sul territorio cittadino in modo da gestire questa fase con la maggiore prudenza possibile. E’ infatti necessario operare con la massima cautela per garantire la salute dei lavoratori e, allo stesso tempo, consentire ai cittadini di poter conferire in sicurezza i materiali ingombranti. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota. Le modalita’ di accesso alle strutture, che ...