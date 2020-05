Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di domenica 3 maggio 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Arturo Senatore di rare parole, nelle anse dei suoi silenzi scorreva "la seta di leggere, sapere, capire". "Animo puro e leggiadro", lavorava in Comune battendosi "contro le speculazioni edilizie e per la difesa dell'ambiente" a Ercolano, la città degli scavi. "Ha pagato spesso il prezzo delle sue lotte". Amava pedalare sulla terra vulcanica. "Ora ... Leggi su agi Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di domenica 3 maggio 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Arturo Senatore di rare parole, nelle anse dei suoi silenzi scorreva "la seta di leggere, sapere, capire". "Animo puro e leggiadro", lavorava in Comune battendosi "contro le speculazioni edilizie e per la difesa dell'ambiente" a Ercolano, la città degli scavi. "Ha pagato spesso il prezzo delle sue lotte". Amava pedalare sulla terra vulcanica. "Ora ...

zazoomblog : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - #Tutti #morimmo #stento. #quelli - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via Zazoom Blog Mara Venier racconta il suo lutto per la madre: "Volevo morire"

Nel corso di un'intervista andata in onda su Verissimo Le Storie, la celebre Mara Venier ha raccontato il grande lutto provato dopo la morte di sua madre: ecco le sue dichiarazioni. "Volevo morire, vo ...

Montelupone, anziana stroncata dal virus. "L’odissea di mia madre prima di morire"

Macerata, 3 maggio 2020 - La conoscevano tutti a Montelupone. Non certo con il suo nome di battesimo, visto che Maria Vissani, vedova Giacomelli, stroncata dal Covid-19 che ha contratto nel reparto di ...

Nel corso di un'intervista andata in onda su Verissimo Le Storie, la celebre Mara Venier ha raccontato il grande lutto provato dopo la morte di sua madre: ecco le sue dichiarazioni. "Volevo morire, vo ...Macerata, 3 maggio 2020 - La conoscevano tutti a Montelupone. Non certo con il suo nome di battesimo, visto che Maria Vissani, vedova Giacomelli, stroncata dal Covid-19 che ha contratto nel reparto di ...