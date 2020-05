Scuole, come riaprono a settembre? Domande e risposte (Di domenica 3 maggio 2020) Una didattica mista, con metà alunni a casa a seguire la lezione e l’altra metà in aula. È questa l’ipotesi lanciata dalla ministra Azzolina per programmare il rientro a settembre. Ma già da giugno le Scuole potrebbero essere riaperte per i centri estivi Leggi su corriere Bella Ciao come l’Inno di Mameli. La ridicola proposta di legge del Pd : si studi nelle scuole

Come si stanno regolando i paesi europei con la riapertura delle scuole

Riapertura scuole - Roma si prepara per luglio : saranno come centri estivi (Di domenica 3 maggio 2020) Una didattica mista, con metà alunni a casa a seguire la lezione e l’altra metà in aula. È questa l’ipotesi lanciata dalla ministra Azzolina per programmare il rientro a. Ma già da giugno lepotrebbero essere riaperte per i centri estivi

matteosalvinimi : Se riaprono negozi, botteghe, uffici e aziende, se mamma e papà tornano a lavorare, chi si occuperà degli 8 milioni… - francescoseghez : Così come nulla di chiaro sul #lavoro, sull'obbligo o meno di lavoro da remoto, su come gestire la conciliazione co… - shinyvaler : RT @elenaincrisi: ma me la spiegate tutta questa fretta di riaprire scuole e università come qualsiasi fabbrica che non produce cose strett… - ValerioIafrate : @Massimo53502343 Da quanto si sapeva che le scuole non avrebbero riaperto? Da marzo, appunto. La scuola è in uno de… - elenaincrisi : ma me la spiegate tutta questa fretta di riaprire scuole e università come qualsiasi fabbrica che non produce cose… -