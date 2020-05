Ratzinger è tornato: “Matrimoni gay e aborto segni dell’Anticristo” (Di domenica 3 maggio 2020) Sono passati 7 anni da quando Ratzinger ha appeso le sue scarpe rosse di Prada al chiodo dando spazio a Papa Francesco, una figura – fisicamente e caratterialmente – decisamente opposta a quella del tedesco. Oggi 93enne, Ratzinger non ha cambiato idea sulla comunità LGBT che in passato aveva già offeso e bistrattato. Nel 2010 definì l’omosessualità moralmente inaccettabile, mentre nel 2012 sparò a zero contro il matrimonio egualitario definendolo ‘una ferita per la pace’. Oggi invece è riuscito ad andare oltre paragonando le Unioni Civili, il matrimonio egualitario e l’aborto “potere spirituale dell’Anticristo”. Parole affidate a Ratzinger e riportate dal giornalista tedesco Peter Seewald, che ha avuto l’onore di scrivere una biografia su lui. “Cento anni fa, tutti avrebbero ... Leggi su bitchyf (Di domenica 3 maggio 2020) Sono passati 7 anni da quandoha appeso le sue scarpe rosse di Prada al chiodo dando spazio a Papa Francesco, una figura – fisicamente e caratterialmente – decisamente opposta a quella del tedesco. Oggi 93enne,non ha cambiato idea sulla comunità LGBT che in passato aveva già offeso e bistrattato. Nel 2010 definì l’omosessualità moralmente inaccettabile, mentre nel 2012 sparò a zero contro il matrimonio egualitario definendolo ‘una ferita per la pace’. Oggi invece è riuscito ad andare oltre paragonando le Unioni Civili, il matrimonio egualitario e l’“potere spirituale dell’Anticristo”. Parole affidate ae riportate dal giornalista tedesco Peter Seewald, che ha avuto l’onore di scrivere una biografia su lui. “Cento anni fa, tutti avrebbero ...

lussarti : Ratzinger è tornato con il marito della Mussolini. - BITCHYFit : Ratzinger è tornato: “Matrimoni gay e aborto segni dell’Anticristo” - themisfitsclass : Oggi è la domenica del Buon Pastore, oggi nel Vangelo Gesù ci insegna a riconoscere i veri pastori dai ladri. Oggi… - Silvy_Pc : Se è tornato a parlare per dire l'ennesima puttanata poteva starsene zitto che non ne avevamo bisogno. C'è una pand… - ant19mar : L’unico Anticristo che accetto è quello di #RyanMurphy in #AHS TUTTO IL RESTO È NOIA #Ratzinger è tornato bitches,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ratzinger tornato Ratzinger è tornato: “Matrimoni gay e aborto segni dell’Anticristo” Gay.it Eccellenze Italiane in quarantena. La Pietà contemporanea di Jago da New York

. Bloccato nella città metropolitana per l’emergenza Coronavirus, il giovane scultore italiano ha avuto l’idea di dar vita ad una nuova versione della Pietà. Dopo aver esposto per la prima volta a 24 ...

Covid, Fase 2: “Ci si avvia verso la normalità”, parola di Riccardo e Roberto Cantiani, i re dei pasticceri di Roma

A Roma in Via Cola di Rienzo, pieno quartiere Prati, di fronte allo storico mercato rionale dell’Unità, a due passi da Piazza Risorgimento e di rimpetto alle mura dei Musei Vaticani, dal 1935 sopravvi ...

. Bloccato nella città metropolitana per l’emergenza Coronavirus, il giovane scultore italiano ha avuto l’idea di dar vita ad una nuova versione della Pietà. Dopo aver esposto per la prima volta a 24 ...A Roma in Via Cola di Rienzo, pieno quartiere Prati, di fronte allo storico mercato rionale dell’Unità, a due passi da Piazza Risorgimento e di rimpetto alle mura dei Musei Vaticani, dal 1935 sopravvi ...