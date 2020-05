Migranti, Alarm Phone: «78 persone soccorse da un mercantile. Servono cure, Malta non assegna un porto» (Di domenica 3 maggio 2020) Continua l’allerta di Alarm Phone sulla barca di Migranti che li ha contattati ieri sera, nella zona Search and Rescue (Ricerca e Soccorso) di Malta. 78 persone sono state soccorse dalla nave mercantile Marina e sono lì a bordo, dopo che l’allarme per un barchino in difficoltà con una novantina di persone era stato lanciato stamane: dovrebbe trattarsi della stessa imbarcazione. Il centro di coordinamento e soccorso maltese, denuncia Alarm Phone, tace. «Abbiamo ricevuto conferma che 78 persone sono a bordo della nave mercantile Marina, che attende indicazioni da Rcc Malta – scrivono su Twitter – Il governo maltese può ancora decidere di non violare il diritto del mare e rispettare l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sul non-refoulement». May 3, 2020 Malta e Italia, prosegue sempre su Twitter Alarm ... Leggi su open.online Migranti - l'allarme di Alarm Phone : "90 su una barca in pericolo - Persi i contatti"

