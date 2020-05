Met Gala Challenge | i look più sorprendenti su Instagram

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 maggio 2020) Quando, qualche giorno fa, Vogue America e Billy Porter hanno dato ufficialmente dato il via alla #MetGalaChallenge, alcuni degli internauti più creativi – e appassionati di moda – su Instagram si sono messi immediatamente al lavoro: il compito è stato quello di individuare il proprio look preferito del Met Gala, ripescando negli archivi delle edizioni passate, e ricrearlo con qualsiasi materiale a disposizione nelle proprie abitazioni. E, tra abiti iper-scenografici e look dai dettagli eccentrici, non c’era che l’imbarazzo della scelta.