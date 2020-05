Lea Michele, la star di Glee è incinta: la serie aveva predetto tutto (Di domenica 3 maggio 2020) Questo articolo Lea Michele, la star di Glee è incinta: la serie aveva predetto tutto è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lea Michele, star di Glee è incinta. La ragazza ha condiviso le foto con il pancione e i fan hanno notato un dettaglio: la serie tv aveva previsto tutto. Lea Michele, alias la Rachel Berry di Glee, è incinta: sulla presunta gravidanza della cantante giravano varie voci da settimane, ma ora è arrivata la conferma. … Leggi su youmovies Lea Michele mostra il pancione - si avvera la “profezia” di Glee : incinta nel 2020 come Rachel

Lea Michele incinta come Rachel di Glee - la profezia del 2020 si avvera senza Cory Monteith (Foto)

Lea Michele conferma la gravidanza : l’attrice mostra il pancione (Di domenica 3 maggio 2020) Questo articolo Lea, ladi: laè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Leadi. La ragazza ha condiviso le foto con il pancione e i fan hanno notato un dettaglio: latvprevisto. Lea, alias la Rachel Berry di, è: sulla presunta gravidanza della cantante giravano varie voci da settimane, ma ora è arrivata la conferma. …

sophieskru : RT @clavryfray: SCUSATE NON HO CAPITO FERMATE IL GIOCO, lea michele e naya rivera??? che non solo hanno messo da parte le loro divergenze m… - allyftswift : Ho anche il cd Louder, non passa giorno in cui io non pensi al potenziale sprecato di Lea Michele come cantante - allyftswift : Che the Rain una delle migliori canzoni di Lea Michele, provate ad ascoltarla io ossessionatissima da anni - queenjessiej_ : RT @itsjadespower: Ci pensate che Lea Michele diventerà mamma, cioè io piango - itsjadespower : comunque ho appena realizzato che Melissa Benoist e Lea Michele aspettano un bambino nello stesso periodo -