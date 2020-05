(Di domenica 3 maggio 2020) La fidanzata di, alias Rebecca Casiraghi, prosegue la sua carriera e suiè molto seguita, la youtuber fa parte delll’etichetta fondata da Fedez, la Newtopia Prosegue senza sosta la carriera di, vero nome Rebecca Casiraghi. La giovane è fidanzata con il già famoso youtuber, e anche lei è una youtuber. La, infatti, è molto famosa e appartiene alla Newtopia, etichetta fondata e gestita da Fedez. Come tutti sanno da tempo ormai il rapporto di amicizia trae Fedez è finito, tuttavia il successo dellanon si è fermato. La deejai ha duettato per la prima volta condurante un viaggio ai Caraibi. Proprio in quel frangente è sbocciato il loro amore e da allora i due sono sempre insieme. La coppia condivide molte cose, e sembra davvero ...

KontroKulturaa : Karen Kokeshi compagna di Fabio Rovazzi, esplode sui social - - zazoomnews : Kokeshi Karen Casiraghi fidanzata Fabio Rovazzi, chi è? Da Youtube al silenzio - zazoomblog : Kokeshi Karen Casiraghi fidanzata Fabio Rovazzi chi è? Da Youtube al silenzio - #Kokeshi #Karen #Casiraghi… - zazoomblog : Karen Kokeshi fidanzata di Fabio Rovazzi- Rebecca Casiraghi esplode sui social - #Karen #Kokeshi #fidanzata #Fabio - unafreturns : @voragini perché hai nominato Karen e per fare il pagliaccio ho associato a Kokeshi -

Ultime Notizie dalla rete : Karen Kokeshi

Chi è Kokeshi la fidanzata di Fabio Rovazzi? Lui sarà ospite questo pomeriggio di Domenica In in collegamento con la zia Mara Venier. Karen Casiraghi è la fidanzata dell’artista autore di “Andiamo a c ...Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi, è la fidanzata dello youtuber Fabio Rovazzi. In realtà anche lei, come il compagno, è una youtuber molto famosa e fa parte dell’etichetta fondata e gestita da ...