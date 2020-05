Johnson | “C`erano diversi piani pronto se fossi morto”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 maggio 2020) In un`intervista al Sun on Sunday, il primo ministro britannico Borisassicura che "i medici avevano preparatocontingenti per la mia morte". Nel caso fosse finita male, infatti, "avevano una strategia per affrontare uno scenario tipo la morte di Stalin". Uscito dalla terapia intensiva e ristabilitosi, il primo ministro ha reso noto che "non ero in condizioni particolarmente brillanti ed ero consapevole che erano stati approntaticontingenti"."Mi hanno dato - ha raccontato il premier Gb- litri e litri di ossigeno. È stato un duro momento, non lo nego". La scena descritta dal leader tory è drammatica: "gli indicatori nei monitor continuavano ad andare nella direzione sbagliata". "Cominciavo a chiedermi: come ne uscirò? Era difficile credere che in pochi giorni la mia salute fosse così deteriorata. Non riuscivo a capire perché non ...