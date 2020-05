DRIVE-IN, IL CINEMA RINASCE IN AUTO NELLE SALE ALL' APERTO (Di domenica 3 maggio 2020) In America stanno riaprendo in tutti gli Stati. I parcheggi anni Cinquanta con il grande schermo potrebbero essere la salvezza di Hollywood. Una tendenza che sta «contagiando» anche l'Europa. E in Italia...Il CINEMA sembrava morto? Il DRIVE-in potrebbe rappresentare la sua rinascita. Lo dimostrano una serie di avvistamenti. A Dortmund, in Germania, di fronte a una ex fabbrica che aggiunge quel tocco apocalittico ne è stato appena inaugurato uno. Nuova apertura anche a Vilnius, Lituania, dove fino a una settimana fa, probabilmente, non ne avevano mai sentito parlare. Alla lista delle nuove SALE all'APERTO si aggiunge quella di Seoul in Corea del Sud. Pochi giorni fa, per la prima proiezione, hanno celebrato Bong Joon-ho, primo regista sudcoreano al mondo a vincere l'Oscar per miglior film straniero (Parasite). Ma il luogo da dove tutte le mode partono (o, come in ... Leggi su panorama Centri commerciali pronti a riaprire E Oriocenter pensa al cinema drive-in

In Iran si allentano gradualmente le restrizioni decise dalle autorità per contenere l'epidemia di coronavirus che ha colpito duramente il Paese, con oltre 96mila casi ufficialmente registrati. A Tehe ...

Spettacolo, quest'estate si punta alle arene per riconquistare il pubblico (altro che drive in!)

L'AGIS prepara un documento con delle proposte per la ripartenza delle attività dello spettacolo. Si attende solo una data per programmare un nuovo futuro e l'estate potrebbe essere un banco di prova ...

