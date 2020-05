_Carabinieri_ : Al via dal #4maggio la fase due dell’emergenza #COVID19. Un nuovo inizio sarà possibile solo attraverso la collabor… - RiccardoLuna : La fase 2 e l'inattesa rivincita dei cubetti sull'open space - c_appendino : #RT @TorinoClick: #COVID19, #fase2: ‘Beta Test’ al via in 5 scuole torinesi per sperimentare e analizzare le misure… - fisco24_info : Al via la fase 2, ecco le attività che riaprono oggi: L’Italia prova a ripartire dopo un mese e mezzo di lockdown.… - calvmssmile : RT @aR21ooo: RAGA COMUNQUE NON È ANCORA INIZIATA LA FASE 2 ED IO GIÀ VEDO TANTA GENTE PER STRADA,CHE NON RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA… -

Ultime Notizie dalla rete : via fase Al via la fase 2, ecco le attività che riaprono oggi Il Sole 24 ORE Coronavirus Piemonte, le news dell’ultima domenica della Fase 1

Ore 19.30. 6.132 pazienti guariti e 2.540 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifi ...

Fase 2, un Covid manager per il mercato

Concorezzo, 4 maggio 2020 - Riapre il mercato settimanale a Concorezzo ma con tante limitazioni e sotto il controllo della neonata figura del Covid manager. Anche Arcore parte mercoledì. Mentre Vimerc ...

Ore 19.30. 6.132 pazienti guariti e 2.540 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifi ...Concorezzo, 4 maggio 2020 - Riapre il mercato settimanale a Concorezzo ma con tante limitazioni e sotto il controllo della neonata figura del Covid manager. Anche Arcore parte mercoledì. Mentre Vimerc ...