Sardine denunciano l'organizzazione di sit-in illegali da lunedi. Stop a chat Telegram (Di sabato 2 maggio 2020) “Gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l’uso di Telegram si preparano a riempire piazze per il 4 maggio”, giorno di avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid 19. Lo denunciano le Sardine. “Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica, diventa, per certi individui, una scusa per dimostrare la loro forza individuale col supporto del branco”, sostiene il movimento, che allega una lista di link Telegram riferibili a iniziative in 11 regioni.“Non c’è riflessione. Solo una sciocca impulsività che lede e mette a rischio la salute di tutti coloro che le regole le rispettano - proseguono le Sardine -. La parte più triste di questo scenario è la sensazione che proprio alcuni esponenti politici abbiano, con le loro esternazioni, fomentato parti della ... Leggi su huffingtonpost Virus - Sardine denunciano : "Su Telegram si organizzano per manifestare - a rischio la salute di tutti" (Di sabato 2 maggio 2020) “Gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l’uso disi preparano a riempire piazze per il 4 maggio”, giorno di avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid 19. Lole. “Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica, diventa, per certi individui, una scusa per dimostrare la loro forza individuale col supporto del branco”, sostiene il movimento, che allega una lista di linkriferibili a iniziative in 11 regioni.“Non c’è riflessione. Solo una sciocca impulsività che lede e mette a rischio la salute di tutti coloro che le regole le rispettano - proseguono le-. La parte più triste di questo scenario è la sensazione che proprio alcuni esponenti politici abbiano, con le loro esternazioni, fomentato parti della ...

DiPint3 : RT @francescatotolo: Prima le #sardine pontificavano #nonfarticontagiare con i libri usati come #mascherina contro razzismo e allarmismo. O… - HuffPostItalia : Sardine denunciano l'organizzazione di sit-in illegali da lunedi. Stop a chat Telegram - francoliver2 : RT @napam_51: E LE PIAZZE RIEMPITE ,SENZA CONTROLLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, DAI KOMUNISTI PER FESTEGGIARE IL NEFASTO GIORNO DEL 25 APRI… - napam_51 : RT @napam_51: E LE PIAZZE RIEMPITE ,SENZA CONTROLLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, DAI KOMUNISTI PER FESTEGGIARE IL NEFASTO GIORNO DEL 25 APRI… - napam_51 : E LE PIAZZE RIEMPITE ,SENZA CONTROLLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, DAI KOMUNISTI PER FESTEGGIARE IL NEFASTO GIORNO DE… -