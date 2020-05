(Di sabato 2 maggio 2020) Se teniamo conto che la platea delle imprese e dei liberi professionisti interessati per legge da questa misura e' costituita da oltre 5.250.000 attivita',vuol dire che solo lo 0,9% di queste ultime ha fatto ricorso a questa misura, afferma la

FirenzePost : Miniprestiti 25.000 euro: un flop colossale del Governo, lo prova la Cgia di mestre -

Ultime Notizie dalla rete : Miniprestiti 000

La voce di Rovigo

MESTRE – I mini prestiti fino a 25 mila euro introdotti dal decreto liquidita’ a sostegno dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e delle Pmi non hanno riscosso l’interesse sperato. Almeno ..."I mini prestiti fino a 25mila euro introdotti dal decreto liquidità a sostegno dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e delle Pmi non hanno riscosso l'interesse sperato. Almeno sino ad or ...