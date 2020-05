Covid-19, rientri in Campania: Misure di controlli, forniture ASL e obblighi per i viaggiatori (Di sabato 2 maggio 2020) Piano di monitoraggio per rientri in Campania presso caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali: controlli con test rapidi, mascherine FFP2, termoscanner e recapiti telefonici Asl per le segnalazioni. La Regione Campania ha provveduto nella giornata di oggi di far pervenire il materiale per supportare le 7 Aziende Sanitarie della Campania e la Protezione Civile nelle Misure di controllo che verranno messe in campo dal 4 maggio presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali. Alle singole Asl sono stati forniti: – 10.000 test rapidi – 1.000 mascherine chirurgiche (da fornire alla utenza che arriva in Campania laddove sprovvista o ne avesse necessità). In aggiunta alle forniture già previste: – 70 rilevatori di temperatura a distanza (termometri termoscanner) – altre 5.000 mascherine ... Leggi su 2anews Emergenza Covid-19 - per il 4 maggio quasi tutti esauriti i treni da Milano verso il Sud - paura per la seconda ondata di rientri (Di sabato 2 maggio 2020) Piano di monitoraggio perinpresso caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali:con test rapidi, mascherine FFP2, termoscanner e recapiti telefonici Asl per le segnalazioni. La Regioneha provveduto nella giornata di oggi di far pervenire il materiale per supportare le 7 Aziende Sanitarie dellae la Protezione Civile nelledi controllo che verranno messe in campo dal 4 maggio presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali. Alle singole Asl sono stati forniti: – 10.000 test rapidi – 1.000 mascherine chirurgiche (da fornire alla utenza che arriva inladdove sprovvista o ne avesse necessità). In aggiunta allegià previste: – 70 rilevatori di temperatura a distanza (termometri termoscanner) – altre 5.000 mascherine ...

Vivodisogniebas : RT @Cartabellotta: Caro Gianluca, in alcune regioni nemmeno il 1: non ci sono evidenze stabilizzazione trasmissione contagio, come dimostra… - AminelliVr : RT @Cartabellotta: Caro Gianluca, in alcune regioni nemmeno il 1: non ci sono evidenze stabilizzazione trasmissione contagio, come dimostra… - salernonotizie : Covid-19, Piano monitoraggio rientri: dispositivi di controllo e protezione alle Asl - brainsilvia : RT @Cartabellotta: Caro Gianluca, in alcune regioni nemmeno il 1: non ci sono evidenze stabilizzazione trasmissione contagio, come dimostra… - UnoTvnews : Covid-19. Dalla Regione aggiornamento su cibo d'asporto e attività motoria. Parte il Piano di monitoraggio dei rien… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rientri COVID-19, ORDINANZA n.41 SU RIENTRI, OBBLIGO MASCHERINE, CONSEGNE A DOMICILIO, ATTIVITÀ MOTORIA - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, le precisazioni del Governo su spostamenti e congiunti

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Coronavirus Campania, De Luca chiude le isole: «Vietato rientrare a Capri, Ischia e Procida»

Vietato rientrare da altre regioni italiane o dall'estero nei luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isola di Capri, Ischia e Procida. Lo prevede un'ordinanza firmata questa sera dal pr ...

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.Vietato rientrare da altre regioni italiane o dall'estero nei luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isola di Capri, Ischia e Procida. Lo prevede un'ordinanza firmata questa sera dal pr ...