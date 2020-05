Coronavirus, protesta dei commercianti via Chiaia: Io non riapro (Di sabato 2 maggio 2020) Volantini sulle vetrine dei negozi per protestare e per dire che non riapriranno in vista della Fase 2. L’iniziativa e’ di alcuni commercianti di via Chiaia, a Napoli. “Le partite Iva di Napoli unite – commercio, artigianato, turismo, libere professioni e lavoro autonomo – denunciano l’alto rischio di fallimento delle micro e piccole imprese e la mancanza di aiuti concreti da parte dello Stato”, dicono rivolgendosi al premier Conte, come alle istituzioni locali. E chiedono: assegno di solidarieta’ a tutti i dipendenti; contributo economico per il pagamento dei canoni di fitto dei locali; finanziamenti a fondo perduto; abolizione di tutti gli f24 (tasse ed imposte); stop alle cartelle esattoriali; sospensione degli accertamenti da parte dell’agenzia delle entrate e dell’inps; svalutazione delle merci in magazzino. L'articolo ... Leggi su ildenaro Coronavirus - protesta a Monfalcone : i commercianti e i piccoli imprenditori chiedono di riaprire

Coronavirus - gruppi eversivi si organizzano su Telegram per protestare contro le misure di lockdown il 4 maggio : la denuncia delle sardine

Agenzia_Ansa : Coronavirus: in tutta italia le proteste di chi vuole riaprire #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, a Milano i ristoratori consegnano chiavi al Comune per protesta. FOTO - LegaSalvini : CORONAVIRUS, 'FASE 2': I PARRUCCHIERI SI INCATENANO PER PROTESTA - Ziojerry1 : RT @adolfo_urso: #Farnesina dove sei? La protesta di una italiana abbandonata in India! - DMalinverno : RT @adolfo_urso: #Farnesina dove sei? La protesta di una italiana abbandonata in India! -

Nudi per protestare contro la carenza di dispostivi di protezione sanitaria. È la singolare iniziativa dei dentisti francesi, che hanno postato sui social foto senza veli, accompagnate dall'hashtag #d ...

Sant'Arpino, lamenta la violazione del diritto ai buoni spesa e aggredisce un dipendente comunale: scatta la denuncia per il cittadino infuriato

Si è recato negli uffici e ha aggredito un dipendente comunale di Sant'Arpino. A finire nel mirino di un cittadino infuriato è stato il tenente Franco Dell’Aversana, responsabile dell'Area Politiche S ...

