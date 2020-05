Coronavirus: in Puglia oggi solo 34 positivi su 1.078 test (Di sabato 2 maggio 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, rende noto che oggi sabato 2 maggio in Puglia, sono stati registrati 1.078 test per l’infezione da Coronavirus e sono risultati positivi 34 casi. Nel dettaglio si tratta di: 3 casi nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 16 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 65.370 test. Sono 757 i pazienti guariti. 2954 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4133 così divisi: 1.319 nella Provincia di Bari; 377 nella Provincia di Bat; 581 nella ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Puglia - Emiliano : “Se con la fase due iniziano a salire i contagi chiudo tutto di nuovo”

Coronavirus Puglia - Emiliano e Lopalco cercano una soluzione per parrucchieri ed estetisti : “Studiamo per una riapertura prossima ma in sicurezza”

Coronavirus Puglia - bollettino oggi 30 aprile - 43 nuovi casi e 12 in provincia di Bari (Di sabato 2 maggio 2020) Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, rende noto chesabato 2 maggio in, sono stati registrati 1.078per l’infezione dae sono risultati34 casi. Nel dettaglio si tratta di: 3 casi nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 16 nella Provincia di Fa; 6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 65.370. Sono 757 i pazienti guariti. 2954 sono i casi attualmente. Il totale dei casiCovid inè di 4133 così divisi: 1.319 nella Provincia di Bari; 377 nella Provincia di Bat; 581 nella ...

micheleemiliano : È guarito dal #Coronavirus ed è stato dimesso dal Policlinico di Bari il paziente lombardo di 56 anni arrivato il 3… - RaiRadio2 : Forza Puglia! Dai trulli alle spiagge, dalle orecchiette allu Sole, Lu Mare e Lu Vientu... Ritorneremo #ZeroContagi… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti… - GvRutigliano : Una rettifica nei decessi (il totale è 421), molti guariti in più, 3% di positivi. La #Puglia si presenta così alla… - BitontoLiveIt : #Bitonto Coronavirus, 34 nuovi contagi in Puglia. Tre sono nel Barese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Puglia Coronavirus Puglia, prosegue la discesa: 27 casi su 2.127 tamponi, in calo rispetto a ieri. Altri 6 morti La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, tornano a salire i positivi in Puglia: 34 su poco più di mille tamponi

Poco più del 3% dei positivi. Secondo i dati della Regione sul coronavirus registrati per il 2 maggio sono 34 i tamponi positivi sui 1.078 effettuati (la percentuale è del 3,15). Salgono i guariti che ...

Coronavirus, in Puglia 1.078 test e 34 positivi

Roma, 2 mag. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sa ...

Poco più del 3% dei positivi. Secondo i dati della Regione sul coronavirus registrati per il 2 maggio sono 34 i tamponi positivi sui 1.078 effettuati (la percentuale è del 3,15). Salgono i guariti che ...Roma, 2 mag. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sa ...