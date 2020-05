Coronavirus, giornata di maxi sequestri di mascherine in tutta Italia (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus, giornata di grandi sequestri di mascherine in tutta Italia. Coinvolte Modena, Napoli e Roma. Iniziamo in provincia di Modena la rassegna dei grandi sequestri di mascherine da Coronavirus effettuati in giornata. A Modena la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 157.000 mascherine del valore di 800.000 euro. Sono due le operazioni messe in atto, … L'articolo Coronavirus, giornata di maxi sequestri di mascherine in tutta Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Giornata Mondiale del Tai Chi e del Qui Gong e Coronavirus

Coronavirus Lazio - casi in leggero aumento. Ecco la situazione aggiornata

Il Coronavirus nei quartieri di Roma : tutti i casi zona per zona - ecco la mappa interattiva aggiornata (Di sabato 2 maggio 2020)di grandidiin. Coinvolte Modena, Napoli e Roma. Iniziamo in provincia di Modena la rassegna dei grandididaeffettuati in. A Modena la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 157.000del valore di 800.000 euro. Sono due le operazioni messe in atto, … L'articolodidiinproviene da www.meteoweek.com.

lauraboldrini : Buon #PrimoMaggio ! Questa giornata la dedico a lavoratrici e lavoratori del settore sanitario, in prima linea con… - virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - carmelitadurso : Con le rose e con il sole, la giornata non può iniziare meglio ?????? A dopo ?????? #pomeriggio5 #restiamoacasa… - marielSiviglia : @GianfrancoDura3 Non è prudenza è paura. Il coronavirus non distingue chi infetta, ma riesce benissimo ad uccidere.… - marielSiviglia : @PorcelliA Siamo noi che lo permettiamo. Il coronavirus non distingue chi infetta, ma riesce benissimo ad uccidere . Buona giornata. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giornata Coronavirus, giornata nera in Sardegna: sette morti La Nuova Sardegna UE: “LIBERTÀ DI STAMPA

È preoccupante che in alcuni paesi la pandemia di COVID-19 funga da pretesto per imporre indebite restrizioni alla libertà di stampa”. Lo dichiara l'Alto Rappresentante Josep Borrell a nome ...

Coronavirus, Sala: «Sistema sanitario dica come valutare l'eventuale ripresa contagi»

(Agenzia Vista) Milano, 02 maggio 2020 Coronavirus, Sala: "Sistema sanitario dica come valutare eventuale ripresa crescita contagi" "Quando comincerò, eventualmente, a preoccuparmi? I contagi sono fig ...

È preoccupante che in alcuni paesi la pandemia di COVID-19 funga da pretesto per imporre indebite restrizioni alla libertà di stampa”. Lo dichiara l'Alto Rappresentante Josep Borrell a nome ...(Agenzia Vista) Milano, 02 maggio 2020 Coronavirus, Sala: "Sistema sanitario dica come valutare eventuale ripresa crescita contagi" "Quando comincerò, eventualmente, a preoccuparmi? I contagi sono fig ...