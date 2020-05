Aurara Ramazzotti convive con Goffredo Cerza | ma chi è Goffredo?

(Di sabato 2 maggio 2020) Nei giorni scorsi Auroraha annunciato che, terminata l’emergenza Covid-19 andrà a vivere con il suo fidanzato!, ma chi è? Scheda e vita privata La figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha dichiarato di voler andare are con il suo, con il quale ha una relazione da tre anni. Scopriamo insieme chi è l’atletico fidanzato di Aurora… Goffo e Aurye AuroraArticolo completo:con, ma chi è? dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Aurara Ramazzotti

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere come l’attenzione mediatica si concentra sulla vita di Michelle Hunziker che ha visto la sua casa invasa dai suoi affetti più cari. Non a cas ...I fan di Michelle Hunziker sfoderano su Instagram una foto carica di ricordi che emoziona tutti: la bella conduttrice svizzera in gravidanza appare ancora più bella. A tutte le mamme mancherà sempre u ...