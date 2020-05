Apertura stagione delle Frecce Tricolori è virtuale (Di sabato 2 maggio 2020) Per la prima volta, la tradizionale esibizione del primo maggio delle Frecce Tricolori sulla loro base di Rivolto (Ud) - che dà inizio alla stagione acrobatica della pattuglia - si è svolta in maniera virtuale, a causa delle disposizioni sanitarie e di lockdown dovute alla pandemia di Coronavirus. Il virtualAirShow della Pattuglia acrobatica nazionale, preceduto da un videomessaggio del comandante, il tenente colonnello Gaetano Farina (Pony 0), è stato trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Aeronautica militare.Il primo maggio - ha scritto l'Arma azzurra in un post - si sarebbe concluso l'addestramento acrobatico delle Frecce Tricolori che avrebbe sancito ufficialmente l'inizio della stagione acrobatica 2020. Purtroppo, l'emergenza Covid-19 ha causato una necessaria revisione dei programmi. Ma la tecnologia ci aiuta e... se non è ... Leggi su ilfogliettone CIA Puglia a Consorzi commissariati e Arif : “Quali tempi per l’apertura della stagione irrigua?” (Di sabato 2 maggio 2020) Per la prima volta, la tradizionale esibizione del primo maggiosulla loro base di Rivolto (Ud) - che dà inizio allaacrobatica della pattuglia - si è svolta in maniera, a causadisposizioni sanitarie e di lockdown dovute alla pandemia di Coronavirus. Il virtualAirShow della Pattuglia acrobatica nazionale, preceduto da un videomessaggio del comandante, il tenente colonnello Gaetano Farina (Pony 0), è stato trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Aeronautica militare.Il primo maggio - ha scritto l'Arma azzurra in un post - si sarebbe concluso l'addestramento acrobaticoche avrebbe sancito ufficialmente l'inizio dellaacrobatica 2020. Purtroppo, l'emergenza Covid-19 ha causato una necessaria revisione dei programmi. Ma la tecnologia ci aiuta e... se non è ...

Non appena il governo avrà annunciato la fase 2 dell'emergenza coronavirus, attesa per giovedì prossimo, la Premier League potrà ufficializzare la sua ripartenza, con partite a porte chiuse, disputate ...

Sicilia e Calabria adesso ci credono. Gli spiragli aperti dalle ordinanze sulla Fase 2 firmate da Musumeci e Santelli lasciano intravedere la possibilità di organizzare la prossima stagione balneare g ...

