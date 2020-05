Ryanair | pessimo 1 maggio per i dipendenti | 3 mila esuberi in arrivo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il mercato dei trasporti aerei – in particolare quello passeggeri – faticherà a riprendersi e tornare ai volumi dello scorso anno. Uno scenario ipotizzato da più parti, ma confermato oggi dalle previsioni diche, nella giornata della festa dei lavoratori, afferma che potrebbe ridurre del 30% circa il suo organico. Una notizia pessima per i lavoratori dellare compagnia low cost europea, evidentemente in difficoltà dopo lo stop ai voli causato dalla pandemia da COVID-19. Nonostante il CEO O’Leary abbia più volte rassicurato sulla solidità della sua azienda, le prospettive di un ritorno alla “normalità” sono evidentemente scarse, almeno nel breve periodo. Secondo la stessa compagnia aerea irlandese, ci vorranno quasi 2 anni prima che gli effetti del virus si attenuino e gli utenti potranno tornare a ...