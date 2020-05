Primo maggio | un video per ringraziare medici e infermieri impegnati contro il Covid

(Di venerdì 1 maggio 2020) Undiverso quello deie deglidell’Humanitas. La struttura, attiva su Milano, Bergamo Rozzano, Torino e Castellanza, peri suoi, oss e staffda oltre due mesi nella lottailha realizzato un-o. Un inno al coraggio e alla dedizione che hanno reso possibile fronteggiare il Coronavirus, adeguando in tempo record strutture e competenze professionali, ma anche un ricordo dedicato a tutti i pazienti curati e ai colleghi che sono deceduti. L'articolo, unperil: l’odi Humanitas per operatori sanitari e pazienti proviene da Il Fatto Quotidiano.

