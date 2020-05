Primo maggio | negozianti protestano in tutta Italia | “Fateci riaprire”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Vicenza, 1 mag – Oggi a Vicenza i commercianti hanno festeggiato la “festa del lavoro che non c’è”: il loro. Sono centinaia gli esercenti vicentini che silenziosamente e dignitosamente hanno protestato oggi in piazza e che si dicono “pronti a riaprire subito” per non perdere “il fatturato più importante dell’anno”. Ma non solo nella città veneta ichiedono ai loro primi cittadini di riaprire: accade anche a Palermo, Codogno e Gallipoli. La protesta “silenziosa” di Vicenza L‘associazione Vetrine del centro storico di Vicenza ha scelto di protestare sebbene la prefettura gli avesse inviato un invito «cortese» a rimanere a casa. «Non eravamo autorizzati, ma siamo stati assolutamente corretti” dice Anna Jannò, dell’Associazione Vetrine del centro ...