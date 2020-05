Milano è (ancora) da bere: happy hour e lockdown (Di venerdì 1 maggio 2020) Ore 18,30. La giornata lavorativa è finita, e Milano sembra attendere il fiume di persone che si riversa fuori dagli uffici, ad animare i bar, le piazze e le strade. Niente, quelle scene per ora sono un ricordo. Ma la città non è meno viva. Nelle sue case le persone sanno che è arrivato il momento di staccare, e sanno anche come farlo. Questa volta non spengono computer e telefoni, anzi, ne fanno nuovi alleati, per mettersi in contatto con amici lontani ma sempre presenti, perché al telelavoro segue il teleaperitivo. L’happy hour è un rituale sacro per i milanesi, che certo non rinunceranno alla loro pausa. In salotto, in cucina o sul balcone, in giardino per quei fortunati che ne hanno uno, magari chiamando il marito o i figli (grandi) che hanno trascorso la giornata in un’altra stanza: un bicchiere in mano, e qualche cosa di buono ... Leggi su linkiesta In Lombardia sempre in calo i ricoveri - ancora contagi in provincia di Milano

Conte a Milano : «Non ci sono ancora le condizioni per tornare alla normalità. Sulle messe lavoriamo a protocollo con la Cei» DIRETTA

Conte a Milano : «Non ci sono ancora le condizioni per tornare alla normalità. Incontrare i congiunti non significa fare feste» DIRETTA (Di venerdì 1 maggio 2020) Ore 18,30. La giornata lavorativa è finita, esembra attendere il fiume di persone che si riversa fuori dagli uffici, ad animare i bar, le piazze e le strade. Niente, quelle scene per ora sono un ricordo. Ma la città non è meno viva. Nelle sue case le persone sanno che è arrivato il momento di staccare, e sanno anche come farlo. Questa volta non spengono computer e telefoni, anzi, ne fanno nuovi alleati, per mettersi in contatto con amici lontani ma sempre presenti, perché al telelavoro segue il teleaperitivo. L’è un rituale sacro per i milanesi, che certo non rinunceranno alla loro pausa. In salotto, in cucina o sul balcone, in giardino per quei fortunati che ne hanno uno, magari chiamando il marito o i figli (grandi) che hanno trascorso la giornata in un’altra stanza: un bicchiere in mano, e qualche cosa di buono ...

repubblica : Coronavirus, in Lombardia cala ancora il numero dei morti: 93 in un giorno. Pazienti in terapia intensiva vicini a… - pfmajorino : Tantissimi positivi, ancora, in Lombardia e a Milano. Tantissimi casi di cui non si sa niente e troppi morti. Tut… - AmbasciataUSA : #AmbEisenberg:Grazie #AmwayItalia per la donazione iniziale di $15.000 e per la raccolta fondi ancora in atto a sup… - Alfonso0070 : RT @ruggierofilann4: RAGAZZI ANCORA UNA VOLTA GIU' IL CAPPELLO DIFRONTE A QUESTI DUE RAGAZZI. CHIARA E FEDEZ SONO ALL'ORTOMERCATO DI VIA LO… - profluigimarino : RT @ruggierofilann4: RAGAZZI ANCORA UNA VOLTA GIU' IL CAPPELLO DIFRONTE A QUESTI DUE RAGAZZI. CHIARA E FEDEZ SONO ALL'ORTOMERCATO DI VIA LO… -