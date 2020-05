Marcelo: «Due anni fa dicevano che avevo firmato con la Juve» (Di venerdì 1 maggio 2020) Marcelo, laterale difensivo del Real Madrid, è uscito allo scoperto parlando di alcuni aneddoti legati alla Juve Marcelo, terzino brasiliano del Real Madrd, ha parlato durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, suo ex compagno di squadra alle merengues. Questi i passaggi più salienti della chiacchierata tra i due. INTERESSE Juve – «Ho sentito che due anni fa dicevano che avevo firmato con la Juve, che indossavo la maglia della Juve e che non vivevo senza Cristiano. La gente ha inventato molte cose. Mi sembra bello però aver visto alcuni tifosi della Juve piacesse». ADDIO REAL? – «Non voglio andarmene e penso che il Real Madrid non me lo permetterebbe. Qui sto molto bene. Da quando sono venuto qui è con la mia famiglia, ho una storia incredibile. Non so se è vero che la Juve mi ama ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 maggio 2020), laterale difensivo del Real Madrid, è uscito allo scoperto parlando di alcuni aneddoti legati alla, terzino brasiliano del Real Madrd, ha parlato durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, suo ex compagno di squadra alle merengues. Questi i passaggi più salienti della chiacchierata tra i due. INTERESSE– «Ho sentito che duefachecon la, che indossavo la maglia dellae che non vivevo senza Cristiano. La gente ha inventato molte cose. Mi sembra bello però aver visto alcuni tifosi dellapiacesse». ADDIO REAL? – «Non voglio andarmene e penso che il Real Madrid non me lo permetterebbe. Qui sto molto bene. Da quando sono venuto qui è con la mia famiglia, ho una storia incredibile. Non so se è vero che lami ama ...

