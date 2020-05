Emergenza Coronavirus, in crisi anche le chiese: troppe spese e pochi fondi (Di venerdì 1 maggio 2020) La crisi economica provocata dall’epidemia di Coronavirus colpisce anche le chiese. troppe spese e pochi fondi, e alle parrocchie manca la possibilità di continuare ad essere il punto di riferimento per moltissimi fedeli – soprattutto per quelli più bisognosi. La crisi data dall’Emergenza Coronavirus non risparmia nemmeno le chiese. Le normali spese quotidiani, a partire … L'articolo Emergenza Coronavirus, in crisi anche le chiese: troppe spese e pochi fondi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek SONDAGGI POLITICI/ Lega (e sovranisti Ue) in calo con emergenza coronavirus : -4%

Coronavirus. Reazione lenta - contagi nelle Rsa e un alto numero di positivi. Ecco perché il Piemonte è ancora in piena emergenza

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza coronavirus, record di contagi in Brasile Calcio News 24 Coronavirus: nel Lazio 56 nuovi casi (zero a Frosinone) ma anche 165 guariti. La ripartizione territoriale

Nel pomeriggio la Regione Lazio ha divulgato il consueto rapporto numerico sull’emergenza sanitaria in corso. «Oggi – dichiara l’Assessore Regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – registriamo per il t ...

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI 1 MAGGIO 2020/ Mappa regioni e orari: una eccezione oggi

Supermercati aperti domani 1 maggio o chiusi per la Festa dei Lavoratori? Non si può dare una risposta univoca, anche a causa dell’emergenza coronavirus, esattamente come avvenuto il 25 aprile e a Pas ...

