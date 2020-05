Disney Channel chiuso dal 1 maggio | perchè Alcuni contenuti restano sui canali Rai

(Di sabato 2 maggio 2020) A partire da oggi, 1Junior non sono più disponibili su Sky. Isaranno disponibili su+, gli show più amati

trash_italiano : Disney Channel chiude. Colpo al cuore. 2020 ti odio. - CarlottaFerlito : oggi ho visto un articolo che paragonava TikTok a Disney Channel, dicendo che il primo sostituirà il secondo.... volevo piangere - bravoAlvin : 3 ottobre 1998 - 1 Maggio 2020 “Alvin,Valentina,Alessandra e Marcello aprono Disney Channel con 2 ore e mezza di di… - miamal_ : RT @vitotorrr: Questa è la scena in cui Disney Channel muore. È successo anni fa, ma continua a spezzarmi il cuore ogni volta - olivahseyes : RT @aspiesdiary: Addio a Disney Channel che ci ha regalato le prime Olimpiadi di Hogwarts -

Ultime Notizie dalla rete : Disney Channel

I canali televisivi Disney hanno cessato la loro attività in data 30 aprile 2020. A partire da oggi, 1 maggio, Disney Channel e Disney Junior (e i relativi canali +1) infatti non sono più visibili su ...Cosa è Disney+ la piattaforma che ha chiuso Disney Channel e Disney Junior su Sky: da oggi i due canali non esistono più Chiuso Disney Channel, stop anche a Disney Junior: da oggi gli abbonati Sky han ...