Ascolti tv giovedì 30 aprile 2020

(Di venerdì 1 maggio 2020) Prime Time Su Rai 1 Vivi e lascia vivere, seconda puntata, ha registrato 6.693.000 telespettatori, share 24,5%. Nel dettaglio 7.093.000, 24,02% nella prima puntata e nella seconda, in seconda serata, 6.374.000, 25%. Su Rai 2 Salemme il bello... della diretta! - Sogni e bisogni ha registrato un netto di 877.000 telespettatori, share 3,18%. Su Rai 3 Il film Il giovane Karl Marx ha registrato 959.000 telespettatori, share 3,38%. Su Canale 5 Il film Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar ha registrato un netto di 3.031.000 telespettatori, share 12,03%. Su Italia 1 Il film No escape - Colpo di stato ha registrato 1.506.000 telespettatori, share 5,46%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.779.000 telespettatori, share 7,95%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.274.000 telespettatori, share 5,81%. Su Tv8 Il film Fantozzi in ...