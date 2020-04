Vivi e lascia vivere | l’attore di Renato Antonio Gerardi | “Un inferno”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 30 aprile 2020) Anticipazioni, l’attore diRuggero ammette: “È un po’ un inferno” I segreti diRuggero insaranno il punto di partenza di una trama complicata e un percorso di crescita per i personaggi della fiction di Rai1. Sulle pagine di Tele Setteche dà il volto aha parlato del suo personaggio, svelando anche come sta vivendo queste settimane di quarantena in casa con le quattro figlie. “Ora che siamo tutti chiusi in casa è un po’ un inferno”, ha ammesso l’attore che ha parlato a lungo anche del lavoro e del ruolo complicato diRuggero in. “non è un delinquente, è solo un uomo pieno di debolezze che si mette nei casini e a un certo punto inizia una vita parallela che potrebbe mettere a rischio ...