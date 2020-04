(Di giovedì 30 aprile 2020) La ex gieffina è ospite daD’urso ma quando si prova a parlare di Antonella Elia,si sentedi un. Ospite a ‘Non è la D’urso’, la conduttrice prova a commentare con la ex gieffina le ultime dichiarazioni di Antonella Elia masi sentedi un… L'articolodi unL’ira indiD’urso proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Valeria Marini vittima di un tranello L’ira in diretta di Barbara D’urso - #Valeria #Marini #vittima #tranello - GenteVipNews : Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi: l’amore sulle cover - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Valeria Marini e il compagno Gianluigi Martino raccontano la loro storia d'amore a Live #noneladurso - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Valeria Marini parla del rapporto con sua mamma #noneladurso - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Valeria Marini e il suo nuovo amore Gianluigi #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

Ospite a ‘Non è la D’urso’, la conduttrice prova a commentare con la ex gieffina le ultime dichiarazioni di Antonella Elia ma Valeria Marini si sente vittima di un tranello e non ne vuole parlare, sus ...Antonio Zequila sostiene di essere stato vittima di una serie di voci che lo volevano vicino al mondo dei gigolò, una circostanza che l’attore ed ex volto del Grande Fratello Vip nega con forza, speci ...