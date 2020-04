Trono Over Uomini e Donne, Gemma Galgani su Cuore di poeta: “Birichino” (Di giovedì 30 aprile 2020) Gemma Galgani di Uomini e Donne dice la sua su Cuore di poeta: “E’ stato un po’ birichino” Da qualche settimana a questa parte è tornato in onda Uomini e Donne in una versione del tutto nuova per seguire alla lettera le disposizioni del GOverno per contrastare l’epidemia da coronavirus. E protagoniste assolute di questo format sono Giovanna Abate e Gemma Galgani. Proprio quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. In questa occasione la donna ha dichiarato di essere sicura che trOverà l’uomo della sua vita con questo nuovo modo di conoscere. Il giornalista ha poi colto l’occasione per chiederle un bilancio sui suoi corteggiatori misteriosi. E a questo punto la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha dapprima rivelato di essere stata particolarmente colpita da Occhi Blu, e successivamente ha fatto ... Leggi su lanostratv Trono Over | Ida Platano amareggiata : “Mi è stata portata via”

Trono Over Uomini e Donne - Barbara De Santi polemica : “È un’idiozia”

