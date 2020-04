Trevor Engelson | l’ex marito di Meghan Markle | aspetta il suo primo figlio

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) A quasi un anno dalla nascita del baby Sussex, anche Trevor Engelson – ex marito di Meghan Markle – ha annunciato che diventerà papà per la prima volta. Il produttore cinematografico, sposato con la duchessa dal 2011 al 2013, aspetta infatti una bambina insieme alla moglie Tracey Kurland: «La cosa migliore che abbia mai realizzato», ha scritto lui su Instagram, mostrando il pancino in una tenera foto.