Temptation Island | Come e Quando si Farà il Reality!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 30 aprile 2020): il distanziamento sociale sarà ovviamente un aspetto importante di questo reality show, ma nonostante tutto andrà in onda regolarmente. Ecco che cosa si farà esattamente efunzionerà il programma di Maria De Filippi! Dopo diverse analisi, si è deciso di non rinunciare alla messa in onda dimalgrado l’emergenza sanitaria in atto. Da poco sono iniziati i casting per scegliere le coppie di fidanzati che inizieranno a mettersi alla prova. Ovviamente, però, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sarà un po’ diverso, perché le misure di sicurezza andranno rispettate. Scopriamo quindi che cosa è previsto per questa nuova edizione di: il programma senza contatto fisico!si è dedotto nelle ultime ore, Raffaella ...