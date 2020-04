Ostia, 20 famiglie creano Area 121 in stabile abbandonato. Pd: “Cittadini in quarantena e Casapound occupa. Raggi chiarisca” (Di giovedì 30 aprile 2020) Occupazione abusiva ad Ostia, nasce Area 121. Sono circa venti le famiglie che hanno occupato uno stabile di proprietà del ministero della Difesa in via delle Baleniere ad Ostia. “Siamo italiani abbandonati dal Governo e, stanchi di essere gli ultimi, abbiamo deciso di agire per dare un tetto a noi e ai nostri figli” scrivono gli occupanti che hanno affisso sul cancello al civico 263 un volantino. “Abbiamo creato un’associazione di promozione sociale, Area 121, – si legge nel volantino – che si pone l’ambizioso obiettivo di rinnovare e far rinascere uno spazio abbandonato al degrado, uno spazio al centro della solita speculazione e del malaffare di politica e istituzioni”. Immediata la reazione del Pd che depositerà un’interrogazione alla Sindaca Raggi “per chiarire – scrivono Giovanni Zannola consigliere ... Leggi su italiasera Ostia - 20 famiglie italiane occupano prefabbricati abbandonati del Ministero della Difesa in via delle Baleniere

