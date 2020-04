Lucia Azzolina e il terzo scenario del Coronavirus: «La scuola potrebbe non riaprire a settembre» (Di giovedì 30 aprile 2020) “Stiamo lavorando per il rientro a scuola a settembre valutando con il comitato tecnico tre scenari diversi”, ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a Newsroom su Rainews. “Il primo che si torni in tutta normalità con il tradizionale suono della campanella che accompagna le vite dei ragazzi; il secondo con il Coronavirus che ancora non ci ha abbandonato, ma che non è aggressivo e quindi si rientrerà in classe piccoli gruppi, – ha spiegato Azzolina – magari con un parte di studenti ancora con la didattica a distanza, rispettando il distanziamento sociale e tutte le modalità di sicurezza. Il terzo, quello che nessuno si augura, con il Coronavirus ancora aggressivo e quindi niente rientro in classe”. Lucia Azzolina e il terzo scenario del Coronavirus: «La scuola potrebbe non riaprire a ... Leggi su nextquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lucia Azzolina : “Maturità senza mascherine se con giuste distanze”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lucia Azzolina : “Orale della Maturità si farà in presenza”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lucia Azzolina : “Orale della Maturità si farà in presenza” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Stiamo lavorando per il rientro aa settembre valutando con il comitato tecnico tre scenari diversi”, ha detto la ministra dell’Istruzione,a Newsroom su Rainews. “Il primo che si torni in tutta normalità con il tradizionale suono della campanella che accompagna le vite dei ragazzi; il secondo con ilche ancora non ci ha abbandonato, ma che non è aggressivo e quindi si rientrerà in classe piccoli gruppi, – ha spiegato– magari con un parte di studenti ancora con la didattica a distanza, rispettando il distanziamento sociale e tutte le modalità di sicurezza. Il, quello che nessuno si augura, con ilancora aggressivo e quindi niente rientro in classe”.e ildel: «Lanona ...

Agenzia_Ansa : 'Gli esami di #maturità si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni s… - RaiNews : La ministra #Azzolina a Rainews24: studiamo ritorno a scuola a settembre in piccoli gruppi. Ipotesi metà didattica… - ShikuzuMimika : RT @acciodybala: Quando la mia amica Lucia Azzolina decide di cambiare per l'ennesima volta la maturità : #maturità2020 - Noovyis : (Lucia Azzolina e il terzo scenario del Coronavirus: «La scuola potrebbe non riaprire a settembre») Playhitmusic -… - neXtquotidiano : Lucia Azzolina e il terzo scenario del Coronavirus: «La #scuola potrebbe non riaprire a settembre» -