Inizia la fase 2 di Maria de Filippi | Uomini e Donne | Amici Speciali e Temptation Island

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 aprile 2020) Perdela2. La conduttrice in realtà non si è mai fermata in questi masi, anche se ha dovuto rivedere molto nei suoi programmi. Prima una edizione diversa di, una edizione che resterà certamente nella storia della televisione. Poi una nuova formula per, ampiamente bocciata dal pubblico a casa che non l’ha gradita. E nel frattempo i casting pere la preparazione del nuovo show in onda in prime time a maggio. La conduttrice, intervistata dai giornalisti di Vanity Fair spiega che cosa vedremo nelle prossime settimane in tv, dache cerca di tornare alla normalità ache andrà in onda questa estate ma con un format, sicuramente leggermente diverso. Del resto lo show continua. Anche in Portogallo ad esempio proprio in questi giorni ...