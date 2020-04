Gruppo FCA - Concessionarie pronte a riaprire dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Le Concessionarie del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles sono pronte a riaprire i battenti dopo la chiusura di oltre un mese disposta dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. La ripresa avverrà il 4 maggio, in concomitanza con la data di inizio della Fase 2 dellemergenza sanitaria. Il protocollo di sicurezza. Per la ripartenza la rete di vendita e di post-vendita applicherà un protocollo per la sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Elaborato insieme al Gruppo FCA con laiuto di diversi virologi come Roberto Burioni del San Raffaele di Milano, ricalca laccordo sottoscritto il 9 aprile dal costruttore italo-americano e dai sindacati per la ripresa degli impianti produttivi italiani. Sono quindi previsti presidi sanitari nellarea di accoglienza di ogni salone e officina, specifici flussi di accesso e attività di pulizia ... Leggi su quattroruote Gruppo FCA - Riaprono le fabbriche italiane - VIDEO

Gruppo FCA - I dettagli della ripartenza di Melfi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Nuovo decreto del Governo prima del 16 Aprile. Gruppo Fca si taglia lo stipendio (Di giovedì 30 aprile 2020) LedelFiat Chrysler Automobiles sonoi battenti dopo la chiusura di oltre un mese disposta dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. La ripresa avverrà il 4, in concomitanza con la data di inizio della Fase 2 dellemergenza sanitaria. Il protocollo di sicurezza. Per la ripartenza la rete di vendita e di post-vendita applicherà un protocollo per la sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Elaborato insieme alFCA con laiuto di diversi virologi come Roberto Burioni del San Raffaele di Milano, ricalca laccordo sottoscritto il 9 aprile dal costruttore italo-americano e dai sindacati per la ripresa degli impianti produttivi italiani. Sono quindi previsti presidi sanitari nellarea di accoglienza di ogni salone e officina, specifici flussi di accesso e attività di pulizia ...

quattroruote : Il gruppo #FCA ha comunicato che le concessionarie dei marchi #Fiat, #AlfaRomeo, #Lancia, #Jeep e #Abarth sono pron… - Adriano__Barone : @ghibli16ghibli @matteosalvinimi Sì, di fatto è come dici tu, abbiamo Tutto il gruppo FCA che non è più italiano, D… - BBilanShit : @stevevicrn @Specialcla Il gruppo FCA che paga altrove le tasse pianterà su un casino mai visto per ottenere incentivi statali... - AntonellaStara2 : @Quirinale @_Carabinieri_ @Esercito Chi sceglierebbe tra Gruppo FCA e ex Gruppo Expert Somma Mallardo elettrodomes… - AssicurazioniAt : Offerta di Lavoro, Gruppo FCA di Modena cerca personale, Requisiti e Come Candidarsi -