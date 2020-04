Decorare con la corda: 35 idee utili e di arredo (Di giovedì 30 aprile 2020) Decorare con la corda: un modo semplice per Decorare con gusto! Partiamo con questo video tutorial del canale you tube di Lady Mau Vlog e terminiamo con delle idee per arredare un po’ tutta la vostra casa. 1 Tutorial con la corda Occorrenti per creare dei cestini Per realizzare dei cestini occorrono: della corda, una pistola di colla a caldo trasparente, un paio di forbici, delle immagini, del cartone, della colla vinilica, un pennello e dello spago. Procedimenti per creare dei cestini Per creare dei cestini usando della corda occorre iniziare fissando una piccola parte di corda con una punta di colla a caldo ed arrotolare su se stessa il tessuto. Attenzione la colla dovrà essere messa verso la parte interna del cestino, non verso quella esterna. Quando avrete raggiunto la grandezza di 11 cm di diametro iniziate a salire partendo dalla base, facendo i bordi del ... Leggi su pianetadonne.blog Dipinti d’arredo facili da fare : per decorare la tua casa in economia

Storia di Tom Moore e di come ha raccolto 30 milioni di sterline per i medici inglesi

Se c'è una storia che più di ogni altra condensa in sé quanto di più terribile e bello c'è in questo momento così drammatico, è quella del capitano - oggi colonnello - Tom Moore. Bello, sì, perché l'e ...

