Covid-19 | scoperta maxi truffa delle pompe funebri Ecco cosa è successo

(Di giovedì 30 aprile 2020) Non basta il dramma di aver visto un proprio caro portato via da un tremendo virus. Non basta neanche quello di aver visto il feretro trasportato lontano da casa da un camion dell'esercito, perché nei forni crematori e nei cimiteri della zona non c'era più posto, a causa dell'elevato numero dei decessi. A Seriate, paese della Bergamasca che è stata unazone più colpite dal coronavirus, c'è anche chi è statoto da alcune agenzie diproprio sul servizio di trasportosalme. A raccontare la vicenda a Fanpage.it sono il sindaco di Seriate, Cristian Vezzoli, e Andrea, cittadino seriatese che a causa del-19 ha perso il papà. Il sindaco: A marzo reperire agenzie diè stato un problema "A marzo c'è stato il problema di reperire l'agenzia di– spiega il ...

emenietti : il primo coronavirus fu scoperto circa 60 anni fa, ma solo dalla scoperta della sars e della mers è nata l'esigenza… - CINZIABURINI : RT @Telethonitalia: Covid-19: identificati bersagli farmacologici promettenti. Il risultato ottenuto grazie a una tecnologia che deriva anc… - MarcelloChioven : @AndreaScanzi Detto da uno che pensava che il COVID-19 fosse una stupida influenza fa ridere. Te do una notizia, qu… - Miti_Vigliero : Come mai è una buona notizia che tutti i guariti sviluppano anticorpi al Coronavirus La scoperta dei ricercatori d… - sciarma : RT @infosec202002: Una nuova sensazionale scoperta della task force medico-scientifica statunitense, che dovrebbe, a detta di Anthony Fauci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scoperta

Firenze – L’emergenza coronavirus mette allo scoperto nodi spesso rimasti irrisolti, anno dopo anno, e spesso legati alle esternalizzazioni. Così, una lettera aperta è partita oggi, 30 aprile, da part ...Fabio Mastrangeli è titolare di una delle tante palestre in crisi per via del Coronavirus, che hanno dovuto chiudere a data da destinarsi. Palestre in crisi per colpa del Coronavirus, la storia di Fab ...