Coronavirus | muore suicida dottoressa 49enne che curava i contagiati

Lorna Breen era una dottoressa e lavorava in prima linea per la guarigione dei pazienti affetti da Coronavirus. Dopo essere stata lei stessa contagiata, è tornata nella sua casa d'origine, per trascorrere la quarantena. È lì che si è consumata la tragedia: la dottoressa Lorna Breen si è tolta la vita. Il padre: "Ricordatela come un eroina" Stando a quanto riportano le fonti estere, Lorna doveva starsene a casa perché anche lei contagiata dal Coronavirus: due settimane a casa, in quarantena. Per questo la decisione di tornarsene in Virginia, dove vive la sua famiglia e dove è morta. La dottoressa lavorava nel pronto soccorso del New York-Presbyterian Allen Hospital, impegnata a salvare quante più vite possibili. Ma anche lei, a suo modo, è stata una vittima del virus, come ha detto il padre al New ...

