Coldiretti, degustazione di vini del Sannio: boom per il corso online (Di giovedì 30 aprile 2020) Esauriti in due giorni i posti disponibili per il primo corso online di degustazione di vini, lanciato dalla Coldiretti di Benevento e da Campagna Amica. L’iniziativa “Wine tasting experience”, ha fatto sapere Coldiretti, è dedicata a chiunque voglia imparare le basi della tecnica di degustazione del vino, sia per il neofita sia per l’appassionato che voglia approfondirne la conoscenza. Il corso si terrà in una stanza virtuale, consentendo ai discenti di seguire da casa le lezioni del maestro sommelier Angelo Melillo, ma avrà strumenti concreti con cui apprezzare i vini del Sannio. Infatti ogni iscritto riceverà a casa un kit con 6 bottiglie di vino, un bicchiere da degustazione, un apribottiglie e uno snack a km zero: una porzione di caciocavallo di Castelfranco in Miscano stagionato dodici mesi. Il corso è articolato in ... Leggi su ildenaro Coldiretti - boom per il corso online di degustazione vini sanniti (Di giovedì 30 aprile 2020) Esauriti in due giorni i posti disponibili per il primodidi, lanciato dalladi Benevento e da Campagna Amica. L’iniziativa “Wine tasting experience”, ha fatto sapere, è dedicata a chiunque voglia imparare le basi della tecnica didel vino, sia per il neofita sia per l’appassionato che voglia approfondirne la conoscenza. Ilsi terrà in una stanza virtuale, consentendo ai discenti di seguire da casa le lezioni del maestro sommelier Angelo Melillo, ma avrà strumenti concreti con cui apprezzare idel. Infatti ogni iscritto riceverà a casa un kit con 6 bottiglie di vino, un bicchiere da, un apribottiglie e uno snack a km zero: una porzione di caciocavallo di Castelfranco in Miscano stagionato dodici mesi. Ilè articolato in ...

irpinia24 : Covid19: Coldiretti, Boom Per Corso Online Degustazione Vini Del Sannio - TV7Benevento : COVID19: COLDIRETTI, BOOM PER CORSO ONLINE DEGUSTAZIONE VINI DEL SANNIO... - campaniafelixit : COVID19: COLDIRETTI, BOOM PER CORSO ONLINE DEGUSTAZIONE VINI DEL SANNIO - -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti degustazione Coldiretti, degustazione di vini del Sannio: boom per il corso online Il Denaro Coldiretti, degustazione di vini del Sannio: boom per il corso online

Nel pieno rispetto delle norme vigenti per l'emergenza Coronavirus, gli uffici dell'Automobile Club Napoli, in Piazzale V. Tecchio n. 49/d (Fuorigrotta), riapriranno al ...

Covid19: Coldiretti, Boom Per Corso Online Degustazione Vini Del Sannio

Napoli – Esauriti in soli due giorni i posti disponibili per il primo corso online di degustazione di vini, lanciato dalla Coldiretti di Benevento e da Campagna Amica. L’iniziativa “Wine Tasting Exper ...

Nel pieno rispetto delle norme vigenti per l'emergenza Coronavirus, gli uffici dell'Automobile Club Napoli, in Piazzale V. Tecchio n. 49/d (Fuorigrotta), riapriranno al ...Napoli – Esauriti in soli due giorni i posti disponibili per il primo corso online di degustazione di vini, lanciato dalla Coldiretti di Benevento e da Campagna Amica. L’iniziativa “Wine Tasting Exper ...