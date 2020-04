Bce, così non ci siamo. Alle classi dirigenti dico: i soldi ci sono, tirateli fuori (Di giovedì 30 aprile 2020) La riunione odierna della Bce conferma la pochezza intellettuale e politica delle classi dirigenti europee. Qualche giorno fa la Banca centrale giapponese ha deciso un’apertura di credito illimitata verso il governo giapponese, che a sua volta ha stanziato una cifra di 1000 miliardi per far fronte alla crisi del Coronavirus. In Giappone vi sono 14.000 contagiati, cioè molto meno del 10% di quanti sono in Italia. Ieri la Federal Reserve degli Usa ha registrato che il suo enorme intervento stava funzionando (2000 miliardi di dollari la spesa prevista dal governo e 5000 miliardi di dollari come cifra da pompare nella società da parte della Banca centrale). Oggi, si riunisce la Bce e – con un Pil europeo poco inferiore a quello statunitense – conferma i 750 miliardi di euro già stanziati (1050 contando proprio tutto) a fronte dei 540 miliardi ... Leggi su ilfattoquotidiano La Bce blocca i dividendi delle banche. Così libera 450 miliardi per famiglie e imprese

